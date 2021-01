"Wir brauchen neue Wege im Wintertourismus"

Eine Ideenwerkstatt schaffen und mehr Zusammenarbeit der Branchen erreichen. Das war der Impuls zur Gründung von "Netzwerk Winter" im Jahr 2006. Das Miteinander und neue Strategien werden jetzt, in der Krise, zur Überlebensfrage.

Wir unterhielten uns mit Franz Schenner. Er ist seit Anbeginn Dreh- und Angelpunkt des Netzwerks. Schenner lebt in Mittersill. Ihn plagte nie die Scheu, wenn nötig auch Klartext zu sprechen.

Und jetzt? Franz Schenner: Jetzt ist nicht die Zeit, darüber nachzudenken: "Wer hat in der Vergangenheit was falsch gemacht?" Jetzt ist die Zeit, gemeinsam darüber nachzudenken, was zu tun ist, um aus dieser Situation wieder herauszukommen. Dass die Krise diesen Winter andauern und verheerende Konsequenzen für manche Betriebe ...