"Wir gehen mit Zuversicht ins Jahr 2022"

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, und Helmut Bernkopf, Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank, sprechen über die Lage der Industrie, die Chancen im Export und über Lerneffekte in der Pandemie.

Herr Präsident Knill, wie geht es Österreichs Industrie zum Jahreswechsel 2021/22? Georg Knill: Der Weltmarkt wuchs heuer um real sechs Prozent, Österreichs Industrie ist gut aufgestellt und nimmt daher am internationalen Aufschwung stark teil. Die Produktion in Österreich hat 2021 das Vorkrisenniveau überschritten, die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Was uns beschäftigt, sind die Probleme mit den Lieferketten, die Verfügbarkeit von Materialien und deren gestiegene Preise sowie die hohen Energiekosten. Dazu kommen die fehlenden Fachkräfte, das belastet das Wachstum. Das Thema ...