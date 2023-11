"Wir brauchen mehr!": Handelsangestellte demonstrierten in Salzburg

Gewerkschaft fordert ein Lohnplus von elf Prozent

Nicht nur in der Metallindustrie, auch im Handel ist die Stimmung unter den rund 500.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgeheizt. Nachdem die letzten KV-Verhandlungen am vergangenen Donnerstag in der zweiten Runde scheiterten, gab es am Dienstag erste Protestmaßnahmen. In Salzburg und Wien führte man Protestmärsche durch. Die Gewerkschaft fordert ein Lohnplus von elf Prozent. Besonders verärgert ist sie darüber, dass die Arbeitgeberseite bisher noch nicht einmal ein Angebot auf den Tisch gelegt hat.

"Eure Beschäftigten sind euch so wenig wert, dass ihr nicht einmal ein Angebot legt?", heizte Salzburgs GPA-Vorsitzender und Lidl-Betriebsrat Michael Wörthner die Stimmung bei der Protestkundgebung in Salzburg an. Dass im Handel manche Betriebe zuletzt Probleme hätten, räumt Salzburgs GPA-Geschäftsführer Michael Huber ein. "Gerade im Handel arbeiten aber viele in großen Ketten, und denen geht es gar nicht schlecht."