Wir können buchen: Urlaub in Österreich ist wieder erlaubt

Mit vergleichsweise wenigen Einschränkungen dürfen Hotels ab 29. Mai aufsperren. Auch Seminare bis 100 Personen, Baden im Pool und Camping ist möglich. Die Ferienhotellerie schöpft Hoffnung, für den Städtetourismus bleibt es schwierig.

Die Plexiglasschutzschilde für die Mitarbeiter des Krallerhofs in Leogang wurden am Montag bereits geliefert. "Und die ersten Gäste aus Deutschland haben uns schon vor Tagen angerufen und gesagt, dass sie jedenfalls kommen wollen", sagt Krallerhof-Chef Sepp Altenberger. Mit 11. Juni sperrt das Vier-Sterne-Superior-Wellnesshotel im Pinzgau wieder auf. Wie gut das Haus mit 124 Zimmern und zu Spitzenzeiten 400 Gästen letztlich besucht sein wird, das freilich traut sich auch Altenberger nicht zu sagen. "Unser Vorteil ist, dass wir 70 Prozent Stammgäste haben, die meisten aus Deutschland und aus Österreich. Freilich sind wir auch bei Stornierungen derzeit sehr kulant, es kann sich also jederzeit alles ändern." Ab 120 Gästen könne man bei minimalem Personalstand aber alle Kosten decken. "Wir werden das überleben", sagt Altenberger.

Die Bedingungen für das Aufsperren der Hotellerie nach mehr als zwei Monaten Zwangspause sind seit Montagnachmittag jedenfalls bekannt - und die sind großzügiger, als viele erwartet haben. Aufgesperrt werden darf ab 29. Mai. Im Eingangsbereich sowie an der Rezeption gelte eine Mundschutzpflicht, erläutert Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Gästegruppen sollen aber ähnlich wie Menschen aus einem gemeinsamen Haushalt behandelt werden und müssen demnach untereinander keinen Sicherheitsabstand einhalten. Buffets sind mit besonderen hygienischen Vorkehrungen erlaubt, auch die hoteleigenen Wellnesseinrichtungen dürfen genutzt werden. Möglich sein sollen auch Seminare mit bis zu 100 Teilnehmern, allerdings unter Einhaltung der Abstände und Tragen von Masken. Für die Hygiene gelten im Wesentlichen jene Regeln wie für Gasthäuser und Schwimmbäder - also Maskenpflicht für Mitarbeiter.

"Ein Lotteriespiel bis zum Schluss"

"Die genauen Regeln müssen wir erst anschauen, es wurde aber sicher das Beste herausgeholt", meint Tourismus-Obfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher. Ihr eigenes Hotel in St. Johann wird mit 2. Juni öffnen. Eine Umfrage der Wirtschaftskammer habe gezeigt, dass 45 Prozent der Beherbergungsbetriebe gleich aufsperrten, 75 Prozent sollten es bis Juli sein. "Die Buchungslage ist auch in meinem Haus gut", sagt Nocker-Schwarzenbacher. Da sie viele Gruppenreisen und einige Reisen aus England habe, sei es wie für viele Betriebe "ein Lotteriespiel bis zum Schluss". Auch die Zeit, um Mitarbeiter auf neue Regeln umzuschulen, sei mit zwei Wochen knapp. "Wir haben etwa kein Frühstücksbuffet mehr, sondern bringen Frühstück nach Karte zum Tisch. Das Team muss umlernen."

Vor allem dass die Wellnessbereiche zugänglich seien und auch Seminare erlaubt würden, sei eine große Erleichterung, betont Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des Fachverbands Hotellerie. Für die Ferienhotellerie sei man damit durchaus optimistisch. "Ich habe heute mit Kollegen aus Kärnten und Tirol telefoniert, bei manchen ist die Nachfrage schon fast wie vor der Krise." Ein Vorteil sei, dass - was Hygiene und Sicherheitsvorkehrungen betrifft - das Vertrauen der Gäste in die österreichische Hotellerie sehr hoch sei. Problematischer sei es für die Stadthotellerie. Mit wesentlich internationalerem Publikum, kaum Flugverkehr und dem Wegfallen großer Kulturveranstaltungen und Kongresse fehle hier viel Publikum.

Campingplätze dürfen aufsperren

Auch Seilbahnen und Schutzhütten dürfen den Betrieb aufnehmen. Campingplätze dürfen öffnen. Bei Seilbahnen müssen die Details für Sicherheitsmaßnahmen allerdings noch ausgearbeitet werden. Schutzhütten müssen in den Schlafsälen für zwei Meter Abstand zwischen Personen sorgen, die nicht im gleichen Haushalt leben - oder die Schlafgelegenheiten "mit technischen Hilfsmitteln" voneinander trennen, erklärt Köstinger. Auch Ferienlager würde die Regierung gern ermöglichen, dazu werde noch nach Wegen gesucht, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

"Wir hoffen außerdem, dass nicht nur Seminare, sondern auch Feste und Feiern mit bis zu 100 Personen ab Juni möglich sind", sagt Salzburgs Tourismusobmann Albert Ebner. In der Verordnung steht das vorerst nicht. Für Landgasthöfe wie seinen in Hintersee sei es ein wichtiger Geschäftszweig. Viele Hotels in Salzburg würden zudem erst Mitte Juni aufsperren, wenn voraussichtlich auch deutsche Gäste anreisen dürften. "Salzburg hat nur 23 Prozent Nächtigungen von Österreichern, da rechnet sich ein Aufsperren vorerst oft noch nicht."

"Wir werden mit einem blauen Auge davonkommen", sagt Nocker-Schwarzenbacher. "Da darf allerdings nichts mehr passieren."

Alle Empfehlungen und Rahmenbedingungen für die Öffnungen werden auf der Homepage der Wirtschaftskammer veröffentlicht.



Pressekonferenz zum Nachschauen: