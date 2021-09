"Wir suchen, suchen und suchen"

Viele offene Stellen gibt es bei Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Die Bewältigung der Corona-Hilfen beschäftigt die Branche weiter.

Herbert Houf, Präsident der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und der Salzburger Kammerpräsident Johannes Pira im Doppelinterview.

Anfänglich klagten viele Unternehmer über Wartezeiten bei der Auszahlung der Covid-Hilfen. Wie läuft die Abwicklung nun? Pira: Es läuft und geht flott. Der Verlustersatz geht in die Verlängerung, dasselbe gilt für den Ausfallsbonus. Beim Härtefallfonds sind wir in der dritten Variante, bei der Kurzarbeit in der fünften.Houf: Es gibt natürlich auch spezielle Fallkonstellationen, die bis heute noch nicht endgültig abgeklärt sind, ...