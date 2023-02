Wirbel um Wohnkreditregeln: Banken kämpfen für weitere Lockerungen

Wohnen im Eigentum bleibe für viele Junge ein Traum, sagen die einen. Warum andere die strengen Regeln für Wohnkredite trotzdem gut finden.

Die angekündigte leichte Lockerung der Vergaberegeln für Immobilienkredite hat eine breite Debatte in Österreich ausgelöst. Vor allem den Banken, der Bau- und der Immobilienwirtschaft gehen die in Aussicht gestellten Erleichterungen nicht weit genug. Weitgehend Einigkeit herrscht darüber, dass die Lockerungen "ein Schritt in die richtige Richtung" seien.

Die Verschärfungen für Vergabe von Immobilienkrediten kam 2022

Ungeachtet dessen erhitzen die mit August 2022 in Kraft getretenen Verschärfungen bei der Vergabe für Immobilienkredite nach wie vor die Gemüter. ...