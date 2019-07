400 Millionen Euro investiert René Benko in ein Luxuskaufhaus in Wien. Dabei gilt das Kaufhaus - einst Inbegriff von Luxus und Modernität - als verstaubt. Oder doch nicht?

400 Millionen Euro will René Benko in die Hand nehmen. Die einstige Leiner-Filiale in prominenter Lage in der Wiener Mariahilfer Straße, mit Blick auf Museumsquartier und Innenstadt, soll damit bis 2023 in ein Luxuskaufhaus verwandelt werden, ganz nach dem Vorbild ...