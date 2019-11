Der Gottseibeiuns der Ökonomen: Christian Felber versteht sich als Wirtschaftsreformer. Jetzt übt er radikale Kritik an unserem alten Modell. Einfach, weil er es für moralisch bankrott hält.

In seinem neuen Buch "This is not Economy" legt sich Christian Felber mit der etablierten Wirtschaftswissenschaft an. Zuvor hat er als Vordenker einer Gemeinwohl-Wirtschaft Aufsehen erregt.

Können Sie nachvollziehen, dass etablierte Wirtschaftswissenschafter empört sind über Ihre Kritik, sie ...