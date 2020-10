Wirtschaft pocht auf schnelle Hilfe für die Stadthotellerie

WKÖ-Chef Mahrer stellt Gespräche mit Finanzminister und Tourismusministerin in Aussicht. Kreditmoratorium und 500 Millionen Euro schwerer Eigenkapitalfonds sollen die Branche entlasten.

Die Stadthotellerie ist besonders stark von der Coronakrise betroffen. "Der Hut brennt, die Situation ist ernster als viele glauben", sagt Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer WKO. In Wien gab es im August 72 Prozent weniger Nächtigungen als im Vorjahr. In anderen Großstädten war es nicht besser, London verzeichnete im August ein Minus von 74 Prozent, Rom einen Rückgang um 81 Prozent und in Paris brachen die Nächtigungsziffern gar um 85 Prozent ein.

Durch die jüngsten Reisewarnungen spitzt die ...