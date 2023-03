Rauf aufs Radl: Die Fahrradsaison startet und die Lager sind voll

Im Vorjahr noch waren Fahrräder Mangelware, jetzt sind die Lager randvoll. Die Branche hofft auf mehr Jobräder.

Wer sich im Vorjahr ein neues Rad zulegen wollte, musste mitunter mehrere Monate darauf warten. Der Fahrradboom in der Coronapandemie hatte die Nachfrage nach oben getrieben, gleichzeitig zerbröselten die Lieferketten. Lieferzeiten von 14 Monaten galten damals als "normal". Hersteller wie KTM Fahrrad in Mattighofen orderten deshalb schon im Jänner 2021 ihren Teilebedarf für 2022. Doch die Lieferungen erfolgten weiter nur schleppend. So wurde im Vorjahr ein großer Schwung der Außenstände erst im Herbst und Winter geliefert, doch da war die ...