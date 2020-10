Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr: "Man sollte die Krise nicht überzeichnen"

Der Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr erwartet mindestens zehn Jahre Zinsflaute. Mit interessanten Folgen für die Schuldenpolitik.

Der gebürtige Oberösterreicher Gabriel Felbermayr, Chef des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel, ist einer der renommiertesten Ökonomen im deutschen Sprachraum. Er beobachtet in der Coronakrise einen Subventionswettlauf der Staaten und hofft auf ein Umdenken.

Sie haben im Frühling gesagt, Corona wird uns alle ärmer machen. Um wie viel? Felbermayr: Nach aktueller Schätzung in Deutschland um etwa 400 Mrd. Euro, in Österreich etwa 50 Mrd. Euro - in Form von entgangenen Einkommen. Für die, die keinen Job mehr ...