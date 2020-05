Wirtschaftskammer mahnt bei Fixkostenzuschüssen zur Eile

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) mahnt bei den Fixkostenzuschüssen für Unternehmen zur Eile. "Unsere Betriebe brauchen dringend finanzielle Unterstützung bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise", so WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Generalsekretär Karlheinz Kopf in einer Aussendung am Mittwoch.

Ab 20. Mai könnten "Unternehmen aller Größen, die starke Umsatzeinbrüche im Zusammenhang mit COVID-19 verzeichnen, dringend benötigte Mittel vom Bund erhalten," heißt es in der Aussendung weiter. Wie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bereits vergangene Woche bekanntgegeben hatten, können über den Corona-Hilfsfonds Unternehmen bei Umsatzausfällen über 80 Prozent bis zu 75 Prozent der Fixkosten vom Staat erstattet bekommen. Weiters forderte Mahrer, dass für stark betroffene Branchen wie die Gastronomie zusätzlich zu den beschlossenen Maßnahmen weitere Hilfspakete geschnürt werden, um Arbeitsplätze zu sichern und den Konsum anzukurbeln. Die NEOS kritisierten unterdessen heute erneut, dass die Gelder nicht schnell genug an die Firmen ausgezahlt wurden. Es sei "schön, dass der Finanzminister nach Wochen endlich sagt, dass es Fehler gab", so NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn laut Aussendung. "Alleine davon hat aber keine Unternehmerin und kein Unternehmer etwas, die oder der in die Pleite geschlittert ist, weil die Hilfsgelder nicht kamen." Quelle: APA