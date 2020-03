Wirtschaftskammer präsentiert Wahlergebnisse

Die Wirtschaftskammer präsentiert am Freitagabend das Endergebnis der diesjährigen österreichweiten Kammerwahlen. Bereits im Laufe des Nachmittags werden die Ergebnisse der neun Bundesländer bekanntgegeben. Die Wahl begann am Montag und dauerte bis Donnerstag. Der ÖVP-Wirtschaftsbund kämpft um seine Vormachtstellung in der Kammer.

