Wirtschaftskammer und Ö3 werben für regionales Einkaufen

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) und Ö3 rufen in der Coronavirus-Krise dazu auf, in der Region einzukaufen. Die WKÖ startete die Plattform "Regional einkaufen - Österreich bringts!" und der ORF-Radiosender rief das Gewinnspiel "Da Hoam Shopping" ins Leben. Internationale Versandhändler sind tabu. "Damit helfen wir auch Wertschöpfung in Österreich zu halten", so WKÖ-Präsident Harald Mahrer am Montag.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Aufruf, das Geschäft ums Eck zu unterstützen