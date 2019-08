Wirtschaftskammer warnt vor Digitalsteuer

Die Einführung einer Digitalsteuer zur Bekämpfung von Steuervermeidung ist nach Ansicht der Wirtschaftskammer keine gute Idee, weil die Steuer von den großen Internetkonzernen zur Gänze an den heimischen Handel weitergegeben würde. Das zeige sich gerade in Frankreich, wo Amazon die dortige Digitalsteuer auf den Handel abwälze, warnte Spartenobmann Peter Buchmüller am Dienstag in einer Aussendung.

SN/APA/Archiv/HELMUT FOHRINGER Laut WKÖ würde die Digitalsteuer den heimischen Handel treffen