Wirtschaftskammer will Zeitraum für Härtefallfonds ausweiten

Die Wirtschaftskammer will, dass der Härtefallfonds als Sicherheitsnetz für die kommenden Monate beibehalten wird. Am Mittwoch läuft die Förderung für den sechsten Betrachtungszeitraum an: Ab 16. September sei die Einreichung auf Förderung aus dem Härtefallfonds für das sechste "Corona-Monat" (also den Betrachtungszeitraum von 16. August bis 15. September 2020) möglich, teilte die WKÖ mit.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Unterstützung soll zwölf statt sechs Monate möglich sein