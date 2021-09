Wirtschaftskunde: In der Schule auch für das Leben lernen

Viele Junge verlassen die Schule ohne Wissen über einfachste wirtschaftliche Zusammenhänge. Die Stiftung für Wirtschaftsbildung will das ändern.

Dass es der breiten Bevölkerung an Finanzbildung mangelt, ist bei den Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik längst angekommen. Und auch die Erkenntnis, dass man nicht früh genug mit der Vermittlung von Finanzwissen beginnen kann. "Wir brauchen einen viel größeren Fokus auf finanzielle Bildung - und zwar schon vom ganz jungen Alter an, ähnlich wie bei Sprachen. Bildung ist Macht", sagte Mairead McGuinness, EU-Kommissarin für Finanzdienste und den Kapitalmarkt, beim diesjährigen Europäischen Forum Alpbach.

An Initiativen verschiedener Institutionen mangelt ...