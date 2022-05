Wirtschaftsminister Kocher im Interview: Wettbewerb hilft gegen hohe Preise

Neo-Wirtschaftsminister Martin Kocher will den Standort weiter stärken. Einen Konflikt mit der Aufgabe als Arbeitsminister sieht er dabei nicht.

Sie sind als Neuling in der Politik zu einem der wichtigsten Mitglieder in der ÖVP-Ministerriege geworden. Was haben Sie besser gemacht als andere Quereinsteiger? Martin Kocher: Ich habe gegenüber anderen Quereinsteigern den Vorteil gehabt, dass ich durch die Tätigkeit am Institut für Höhere Studien und die Beratung einiger Ministerien schon eine inhaltliche Vorbereitung hatte und auch wusste, worauf ich mich einlasse und wie das politische Geschäft funktioniert. Ich bin sehr froh, dass ich gute Zustimmungswerte habe und hohes Vertrauen genieße. ...