Wirtschaftsminister Kocher zur Entwicklung des Arbeitsmarktes: Arbeitslosenquote bei 5,9 Prozent

In der heutigen Pressekonferenz spricht Bundesminister Martin Kocher zur Entwicklung des Arbeitsmarkts im Mai und zu Jobs im Bereich Digitalisierung.

Die Arbeitslosenquote beträgt Ende Mai 5,9 Prozent, im Jahr 2022 lag diese im Vergleichsmonat bei 5,7 Prozent. Aktuell sind 320.602 Personen in Österreich ohne Job. Davon befinden sich 248.000 in der Arbeitslosigkeit, 72.000 in vom AMS vermittelten Schulungen.

Bei den Inländerinnen und Inländern ist ein Rückgang bei der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Die Arbeitslosigkeit unter Ausländern ist laut Kocher gestiegen, was auf die hohe Anzahl der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer zurückzuführen sei. Kocher ermutigt geflüchtete Menschen aus der Ukraine, sich beim AMS zu melden.

Bei den Lehrlingszahlen ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Plus zu vermerken. Demnach gab es 3,7 Prozent mehr Lehrlingsanfänger. Bei den bereits in Unternehmen tätigen Lehrlingen liegt das Plus bei 1,7 Prozent.

Vor allem bei Jobs mit Digitalisierungsschwerpunkt wie bei Informatikern und Programmierern gebe es viele offene Stellen