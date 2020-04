Wizz Air will ab Mai fliegen, aber wohl weiter Landeverbote

Ungeachtet der Corona-Pandemie will der ungarische Billigflieger Wizz-Air nächste Woche (ab 1. Mai) wieder europäische Städte ab Wien anfliegen, darunter Ziele in Italien (Mailand, Rom) oder Spanien (Teneriffa, Valencia) sowie der Ukraine (Kiew, Charkiw). Allerdings liegen diese Ziele in jenen Ländern, aus denen es in Österreich aus medizinischen Gründen zur Zeit keine Landeerlaubnis gibt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Angeflogen werden sollen rund 20 Destinationen in ganz Europa