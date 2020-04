Wizz Air will Flüge in Wien am 1. Mai wieder aufnehmen

Der ungarische Billigflieger Wizz Air will seine Flüge ab Wien bereits in einer Woche wieder aufnehmen. Das sagte Wizz-Manager Stephen Jones am Freitag in einer Videokonferenz mit Journalisten. Angeflogen werden sollen ab 1. Mai ungeachtet der Coronakrise und der Reisebeschränkungen rund 20 Destinationen in ganz Europa, darunter Mailand, Tel Aviv oder Valencia. Anfangs nur wenige Male pro Woche.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Angeflogen werden sollen rund 20 Destinationen in ganz Europa