WKÖ-Präsident Mahrer wird neuer Nationalbank-Präsident

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (45) soll ab September neuer Präsident der Nationalbank werden. Das berichtete die "Die Presse" am Dienstagabend online. Mahrers Bestellung soll in der Ministerratssitzung am Mittwoch beschlossen werden, wurde der APA auf Nachfrage aus Regierungskreisen bestätigt.

SN/APA (OTS/photonews.at/Georges Sc Wirtschaftskammer-Präsident Mahrer wird Präsident der OeNB