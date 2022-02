WKÖ sieht in Afrika Potenzial für heimische Exportwirtschaft

Am Donnerstag und am Freitag findet in Brüssel der EU-Afrika-Gipfel statt. Im Vorfeld des Treffens strich die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) das Potenzial des afrikanischen Kontinents für die heimische Exportwirtschaft hervor. Das zusätzliche Exportpotenzial wird laut internationaler Schätzung auf 2 Milliarden US-Dollar (1,76 Mrd. Euro) geschätzt, heißt es in einer WKÖ-Aussendung. 2020 gingen 1,2 Prozent von Österreichs Exportleistung nach Afrika.

SN/APA (AFP)/BENSON IBEABUCHI Zusätzliche Exportmöglichkeiten auf 2 Mrd. US-Dollar geschätzt

Der Gesamtwert der Afrika-Exporte habe sich 2020 auf 1,7 Mrd. Euro belaufen. 2021 stieg die Exportleistung zwischen Jänner und November um weitere 8 Prozent, schreibt die Wirtschaftskammer. Laut der stellvertretenden WKÖ-Generalsekretärin Mariana Kühnel bestünde aber noch deutlich mehr Potenzial, "zumal sich ca. 80 Prozent der österreichischen Exporte nach Afrika auf gerade einmal 7 Staaten verteilen." Demnach geht ein Drittel der Exporte nach Südafrika, gefolgt von Algerien, Ägypten, Mali, Marokko, Nigeria und Tunesien. Die Wirtschaftskammer verweist zudem auf Analysen des International Trade Center (ITC), wonach für die heimische Wirtschaft ein zusätzlich nutzbares Exportpotenzial von rund 2 Mrd. US-Dollar bestünde. Der Schlüssel zum Erfolg liegt laut WKÖ darin, von "Megatrends" in Afrika zu profitieren. Gemeint sind die stark wachsende und sich urbanisierende Bevölkerung mit steigender Kaufkraft, die voranschreitende Industrialisierung sowie ein großer Aufholbedarf bei der Infrastruktur und der Einführung von mobilen und digitalen Technologien. Für heimische Firmen gebe es vor allem "in der Infrastruktur und Bauwirtschaft, bei erneuerbaren Energien, in der Umwelttechnik, Wasserwirtschaft oder Medizintechnik" gute Perspektiven, so die Wirtschaftskammer. In die entgegengesetzte Richtung machten Waren aus Afrika 2020 unterdessen rund ein Prozent der österreichischen Einfuhren aus. Das geht aus Daten der Statistik Austria hervor, die den heimischen Exportüberschuss gegenüber dem afrikanischen Kontinent im Jahr auf 235,5 Mio. Euro beziffern. 2019 überstiegen die Importe aus Afrika die Ausfuhren noch um fast 219 Mio. Euro. Für die EU wäre es wichtig die Handelsbeziehungen mit Afrika auszubauen, meint die WKÖ mit Blick auf den heute beginnenden Gipfel. Zudem müssten die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit den einzelnen afrikanischen Länder modernisiert werden. Hier wünscht sich Kühnel ein klares Signal vom EU-Afrika-Gipfel. Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) plant zusätzlich noch vor Sommer eine eigene Afrika-Konferenz in Wien. Eingeladen seien ihre Amtskollegen aus Ruanda, Kenia und Nigeria, so Schramböck am Montag. Themen sollen hier Digitalisierung, Handel und neue Technologien sein.