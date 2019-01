WKÖ startet Bildungsoffensive

Die Wirtschaftskammern starten eine Bildungsoffensive und wollen ihre laufenden Ausgaben für diesen Bereich in den kommenden zehn Jahren auf jährlich 500 Mio. Euro erhöhen. Unter anderem geplant sind die Einrichtung einer virtuellen Lernplattform sowie die Errichtung von mehreren "Campus der Wirtschaft"-Standorten, so WKÖ-Präsident Harald Mahrer bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Mahrer setzt auch auf virtuelle Lehrplattform