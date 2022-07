Wo Urlauber beim Spritpreis sparen können

Preisdeckel, Tankrabatt, Steuersenkung: In vielen Nachbarländern wurden die Spritpreise reguliert. Lohnt sich die Fahrt über die Grenze?

Was früher bei Autofahrern Schweißperlen auf der Stirn ausgelöst hätte, sorgt aktuell für Aufatmen: Bei einigen Salzburger Tankstellen stand am Montag ein Einser vor dem Komma, sowohl bei Super als auch bei Diesel. Dennoch: Die Spritpreise bleiben auf Rekordniveau und lagen in Österreich in den vergangenen Wochen im Durchschnitt über jenen der meisten Nachbarländer. Lohnt sich also die Fahrt über die Grenze? "Unsere Empfehlung ist, keine unnötigen Wege zu machen. Das zahlt sich vor allem aus Sicht der Umwelt nicht ...