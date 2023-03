Wohin das Plastik aus dem gelben Sack kommt

Am Ennshafen entsteht Österreichs größte Sortieranlage - verladen wird auch auf Schiff und Bahn.

Der gelbe Sack kommt seit Wochen nicht aus den Schlagzeilen. Dass Österreich, um die Klimavorgaben der EU zu erfüllen, mit Jahresbeginn ein österreichweit einheitliches System zur gemeinsamen Sammlung von Plastik und Metall gestartet hat, sorgt für viele Diskussionen. Der Grund dafür ist klar: Die Österreicher müssen dazu gebracht werden, mehr Plastikmüll zu trennen. Denn anders als bei Papier oder Glas erfüllt man hier die von der EU vorgegebenen Ziele bei weitem nicht. Erst 25 Prozent der 300.000 Tonnen Kunststoffverpackung werden recycelt. Schon bis 2025 müssen es laut EU 50 Prozent sein, bis 2030 dann 55 Prozent.

"Nur mehr zu sammeln reicht nicht aus, es muss auch besser sortiert werden", sagt ARA-Vorstand Martin Prieler. Gemeinsam mit dem deutschen Sammelsystem Grüner Punkt und dem oberösterreichischen Bauunternehmen Bernegger errichtet die ARA um 60 Mill. Euro am Ennshafen die österreichweit bisher größte Sortieranlage. Schon ab dem kommenden Jahr sollen dort bis zu 100.000 Tonnen Verpackungsmüll aus den gelben Säcken sortiert, geschreddert und als Granulat zum Wiederverarbeiten aufgearbeitet werden. Anders als in Österreich bisher üblich werde dabei nicht von Menschenhand aussortiert, sondern hoch automatisiert und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, erklärte Kurt Bernegger am Freitag beim Spatenstich. Zwanzig verschiedene Werktsoff-Fraktionen könne die Anlage dabei aussortieren. Mehr als 80 Prozent des angelieferten Kunststoffs könne so sortenrein getrennt werden. Nur sortenrein ist Recyceln möglich.

"Wir müssen 80 Prozent des Kunststoffmülls sammeln, 80 Prozent davon sortieren, und 80 Prozent recyceln, dann erreichen wir die insgesamt nötige Quote von 50 Prozent", sagt ARA-Chef Prieler. Bisher werden erst 58 Prozent sortiert und davon 58 Prozent recycelt.

Um die Anlage von Beginn an auszulasten und in Österreich weite Transporte zu vermeiden, werde auch aus Deutschland Material angeliefert, so Prieler. Und: geliefert und abtransportiert werden kann per Lkw aber auch per Schiff und Bahn. Auch hier schreibt die EU ab einer gewissen Entfernung den Abfall-Transporte per Bahn vor.