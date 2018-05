Wohin der Trend läuft

Während sportliche Wettbewerbe am Zenit angelangt sind, boomen Hobbyläufe - sehr zur Freude des Sportartikelhandels.

Spätestens seit den großen Städte-Marathons der vergangenen Wochen in Linz, Wien und Salzburg sind sie wieder überall anzutreffen, in Parks, am Flussufer oder auf Spazierstrecken - die Hobby- und Freizeitläufer. Die Laufsaison ist voll in Schwung. Zusätzlich steht am Sonntag (27. Mai) mit dem Frauenlauf im Wiener Prater die größte "women only"-Veranstaltung Europas auf dem Programm, 35.000 Teilnehmerinnen aller Altersklassen haben sich für einen Lauf über 5 und 10 Kilometer oder Nordic Walking (5 Kilometer) angemeldet, darunter Tausende Anfängerinnen.