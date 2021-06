Wohin die Covid-Hilfen wirklich flossen

Mehr als 21 Milliarden Euro zahlte der Bund für Coronahilfen bisher aus. Der Rechnungshof vermisst Transparenz.

"Koste es, was es wolle" lautete die Devise der Bundesregierung bei der Bereitstellung von Hilfsmitteln, um die Auswirkungen der Coronapandemie abzufedern. Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach die geflügelten Worte am 18. März 2020, zwei Tage nach Verhängung des ersten Lockdowns. Damals war von Hilfsgeldern in Höhe von 38 Mrd. Euro die Rede. Knapp davor hatte die Regierung einen Krisenbewältigungsfonds über vier Mrd. Euro beschlossen. In den nächsten Monaten wurden diverse weitere Hilfsmittel beschlossen, bestehende Maßnahmen verändert, erhöht und verlängert - kurz: ...