Weltweit sind bereits Millionen E-Autos auf den Straßen unterwegs. In den kommenden Jahren sollen es noch viel mehr werden. Was mit den Lithium-Ionen-Akkus am Ende passiert, ist aber eine teils ungelöste Frage.

SN/APA (dpa)/Hendrik Schmidt Emissionsfrei Autofahren ist gut. Aber wie wird die Batterie entsorgt?