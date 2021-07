Wohlige Wärme aus der Wirkung der Windel

Inkontinenzabfälle als wertvoller Rohstoff: Eine kirchliche Pflegeeinrichtung betreibt mit dem weltweit einzigen Windelkraftwerk Waschmaschinen und Bügelautomaten. Ein Beispiel für körpernahe Kreislaufwirtschaft.

Die Stiftung Liebenau in Meckenbeuren am Bodensee blickt auf eine lange Tradition zurück. Im Oktober wurde das 150-jährige Bestehen der "Pfleg- und Bewahranstalt für Unheilbare" gefeiert - pandemiebedingt in Form eines Livestreams im Internet, über den die 366 Einrichtungen miteinander verbunden waren. Die Stiftung betreibt 115 Standortkommunen in sechs Ländern Europas - Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz, Slowakei und Bulgarien.

Innovativ ist die Stiftung, die sich als unabhängiges Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsunternehmen auf kirchlich-katholischer Grundlage versteht, nicht nur beim ...