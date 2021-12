Wohnkreditvergabe wird ab Juli 2022 strenger

Kreditvolumen wuchs binnen eines Jahres um 37 Prozent. Immobilienpreise steigen wie nie.

Nach der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hat am Donnerstag auch die Finanzmarktaufsicht (FMA) vor der Bildung einer Blase auf dem heimischen Immobilienmarkt gewarnt. "Wir beobachten die Entwicklung mit zunehmender Sorge", sagte FMA -Vorstand Helmut Ettl am Donnerstag. Seit 2007 hätten sich die Preise verdoppelt, in Wien habe der Anstieg sogar 140 Prozent betragen.

Das aktuelle Nullzinsumfeld treibt die Suche nach "Betongold" - auf Pump, denn Kredite sind so billig wie noch nie. Binnen eines Jahres stieg die Zahl der ...