Wolford verkauft Stammsitz-Liegenschaft zur Schuldentilgung

Der Vorarlberger Wäschehersteller Wolford verkauft seine Betriebsliegenschaft des Stammsitzes in Bregenz. Mit dem Erlös in Höhe von 72 Mio. Euro sollen "sämtliche Kreditlinien der österreichischen Bankpartner rückgeführt" werden können, gab Wolford bekannt. Das Unternehmen plant darüber hinaus die langfristige Anmietung der Liegenschaft, Headquarter und Produktion sollen am Standort verbleiben.

SN/APA/Gindl Barbara Wolford plant langfristige Anmietung der Liegenschaft