Work-Life-Balance wird im Homeoffice wichtiger

Eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben, die Work-Life-Balance, ist für viele Österreicher laut einer Umfrage in der Coronazeit, in der viele im Homeoffice arbeiten, wichtiger geworden. Rund drei Viertel (76 Prozent) aller 733 befragten Österreicher arbeiteten Anfang Mai zumindest teilweise im Homeoffice, wie eine Befragung von New Work (früher Xing) unter seinen Mitgliedern zeigt.

SN/APA (dpa)/Sebastian Gollnow Abschalten fällt beim Homeoffice vielen schwerer