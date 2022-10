Oberösterreicherin holt sich Weltmeistertitel bei den Steinmetzen

Mit einer Goldmedaille kehrt auch die steirische Floristin Nicola Hochegger von den WorldSkills-Bewerben in Helskini heim. Die Lungauer Schneiderin Lisa Lintschinger wurde für herausragende Leistungen mit der "Medaillon of Excellence" ausgezeichnet.

Anna Karina Feldbauer aus Oberösterreich holte bei den WorldSkills-Bewerben in Bordeaux die erste Goldmedaille für Österreich - und das als Steinmetzin in einem sonst typischen Männerberuf. Die frisch gekürte Weltmeisterin aus Aistersheim arbeitet bei der Firma Kienesberger in Schlüßlberg. Feldbauers erste Reaktion nach der Preisverleihung: "Ich brauche, denke ich, immer noch Zeit, um diesen Sieg zu realisieren. Bei der Medaillenverleihung wurde zuerst die Bronzemedaille vergeben, dann Silber - und dann hat es plötzlich geheißen, dass ich Weltmeisterin bin. Ich habe das zuerst gar nicht glauben können. Dieses Gefühl war einfach der Wahnsinn - und ist es immer noch. Es ist einfach ein Mega-Erlebnis, ein Mega-Feeling."

SN/ birgitta schörghofer In Helsinki dabei und jetzt Weltmeisterin: die steirische Floristin Nicola Hochegger.

Floristin Nicola Hochegger holte auch Gold

Eine weitere Goldmedaille und damit den Weltmeistertitel gab es am Montagnachmittag dann auch noch für die steirische Floristin Nicola Hochegger, die bei den WorldSkills in Helsinki angetreten war. Die Lungauer Schneider Lisa Lintschinger kehrt mit einer "Medaillon for Excellence" für herausragende Leistungen nach Tamsweg heim.

Zwei Mal Edelmetall gab es für Vorarlberg: Der Dornbirner Lukas Schwärzler eroberte in Ontario (Kanada) bei den Maschinenbautechnikern Silber, Lucas Dolinar aus Alberschwende holte sich als Dritter Bronze im Bewerb "Maschinenbau CAD" in Bordeaux.