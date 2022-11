WorldSkills in Salzburg: Das wurde aus den gefeierten Fachkräften

Am Sonntag werden bei den WorldSkills in Salzburg die Preise vergeben. Die SN haben nachgefragt, was aus den Heldinnen und Helden wurde, die schon einmal bei Berufsmeisterschaften dabei waren?

Robert Moser hat gerade Pause. Der Steinmetzmeister aus Seekirchen macht den Baumeisterkurs. "Ich will einfach noch etwas lernen", erklärt der 27-Jährige. Und später einmal lieber Baupläne zeichnen, anstatt Steine zu bearbeiten. "Das Steinmetzhandwerk ist sicher schön und macht auch Spaß, in der kalten Jahreszeit ist es aber auch zäh", sagt er ganz offen. Bis der Wechsel in die Baubranche zur Gänze gelungen ist, bleibt er im elterlichen Betrieb aktiv. Auf der Homepage von Moser Stein haben die internationalen Wettkämpfe, die der Junior einst bestritten hat, nach wie vor einen Ehrenplatz.

2017 wurde Robert Moser bei den WorldSkills in Abu Dhabi Sechster, ein Jahr später holte er sich bei den EuroSkills in Budapest den Vizeeuropameistertitel. Was ihm die Erfolge gebracht haben? "Für den Betrieb daheim sicher Werbung, für mich war es ein Erlebnis", erklärt der 27-Jährige. Dass er jetzt in der Bauplanung seine Zukunft sieht, ist gewiss - und gar nicht so weit weggedacht. "Dass ich mich bei Stein auskenne, ist sicher kein Fehler", sagt Moser. Mit ihm im Baumeisterkurs sitzt mit Robert Gradl übrigens ein weiterer prominenter WorldSkills-Teilnehmer: Der Lamprechtshausener krönte sich in Abu Dhabi zum Maurerweltmeister. Der Lungauer Malerweltmeister Stefan Planitzer (Kazan 2019) sattelte auf Polizist um.

Weitertun, nicht stehen bleiben, sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen - das haben alle ehemaligen Skills-Teilnehmer aus Salzburg offenbar im Blut.

Die Lungauer Schneiderin Lisa Lintschinger will nach ihrem Erfolg in Helsinki gleich einen doppelten Meister machen - als Damenkleidermacherin und als Herrenschneiderin. Es sei "total cool, wenn ich jemanden auf der Straße sehe, der etwas anhat, das ich genäht habe", erklärt die 23-Jährige. Noch schwebt sie im Hochgefühl ihrer WorldSkills-Bewerbe. "Meine Kunden bringen mir immer noch Blumen, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit."

Hinter den Teilnehmerinnen aus China, Taiwan und Korea belegte die Lungauerin Platz vier. Ärger, dass sie das Stockerl nur knapp verfehlte, spürt sie nicht. "Ich bin gar nicht beleidigt. Ich hatte vorher schon ein gutes Leben und die Mädls aus Asien haben jetzt mit ihren Medaillen sicher ein besseres", erklärt sie. "Es war für mich einfach der Wahnsinn und ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass ich bei den Besten der Welt dabei bin." Ob sich dadurch etwas für sie ändert? "Nein, ich arbeite, ich habe genug zu tun." Und ihrer Chefin Dagmar Moser von der gleichnamigen Schneiderei in Mariapfarr wolle sie jedenfalls die Treue halten, "bis sie in Pension geht".

Den Ruhestand antreten wird in den nächsten Jahren auch der Onkel von Florian Hiebl. Dass der 25-jährige Radstädter dann die Geschäfte von Sport Holzner, wo er seine Lehre absolvierte, übernehmen wird, ist schon länger fix. Daran ändert auch Hiebls Europameistertitel im Verkauf nichts (EuroSkills 2021 in Graz). Jobangebote von zwei größeren Sporthandelsketten habe er schon nach seinem Staatsmeistertitel erhalten, erklärt der Pongauer. Er sei zu den Bewerbungsgesprächen hingegangen, "es hat mich einfach interessiert, wie die das machen". Der 25-Jährige hat lieber bald sein eigenes Unternehmen mit immerhin sechs Standorten in Obertauern, einem auf der Turracher Höhe und einer Beteiligung an einem Motorradgeschäft. Schon jetzt ist er für Einkauf und Personal (15 Angestellte, 15 Saisonarbeitskräfte) zuständig. "Ich bin aber auch noch viel im Verkauf aktiv, das macht mir einfach Spaß", erklärt Hiebl. Sein Gesicht ist mit dem Europameistertitel jedenfalls weit über die Gipfel des Tauern hinaus bekannt geworden. Mehrere Monate rührte er auf Obertauern TV die Werbetrommel für den Skiort. Für den 25-Jährigen war das "ziemlich klass".