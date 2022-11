WorldSkills in Salzburg: So spannend kann Arbeit sein

Die WorldSkills in Salzburg sind voller Überraschungen: Südafrikanische Fans singen, Irans Teilnehmer müssen daheimbleiben und bei den Maurern tritt zum ersten Mal eine junge Frau an. Mittendrin gibt Land- und Baumaschinentechniker Kilian Wallner aus St. Johann sein Bestes.

Kilian Wallner ist cool, sehr sogar. Auch wenn er Donnerstagmittag nach seinen ersten drei Stunden Wettkampf bei den WorldSkills in Salzburg sagt: "Die Nervosität war da." Jetzt aber marschiert der Land- und Baumaschinentechniker aus St. Johann ohne Hektik zwischen Walze und Arbeitstisch hin und her, klettert mit einem Stapel technischer Papiere in den Führerstand der gigantischen Baumaschine und führt seelenruhig seine Aufgaben aus. Dabei ist ihm der internationale Experte aus der Jury, der jeden Arbeitsschritt bewertet, stets auf den Fersen.

"Die erste Aufgabe ist natürlich spannend", erklärt der 20-Jährige, der bei Liebherr in Bischofshofen arbeitet. Was er tun musste? "Die Walze zur Auslieferung bereitstellen, alle Einstellungen kontrollieren, mögliche Fehler beheben", erklärt der Pongauer und gibt dann doch zu: "Am Anfang dachte ich mir, drei Stunden sind lang, aber wenn der Experte dann sagt, jetzt hast du nur noch 15 Minuten, dann läuft die Zeit."

Bundesheer gab für WorldSkills ein paar Tage frei

Insgesamt 20 Stunden wird Wallner bis Samstag bei den Berufsweltmeisterschaften sein Bestes geben, ehe die Schlusssirene erklingt. Bis dahin wartet am Lastwagen noch "eine elektrische Sache", wie er erklärt, am Traktor stehen Getriebe und Kraftübertragung auf dem Wettkampfplan, am Bagger die Hydraulikanlage. Dass er weiß, wie er die Aufgabe lösen wird, daran besteht kein Zweifel. Immerhin ist der Pongauer bereits österreichischer Staatsmeister in seinem Metier, so wie alle anderen Teilnehmer. "Der Pole ist echt stark", erklärt Wallner neidlos, auch mit den Konkurrenten aus China und Südkorea sei zu rechnen. Die Asiaten sind bekannt dafür, dass sie sich intensiv und lange auf die Berufsweltmeisterschaften vorbereiten. Kilian Wallner hat sich jede Minute Training erkämpfen müssen, er ist gerade beim Bundesheer. Ein paar Tage sei er dann doch für die Vorbereitung und den Wettkampf freigestellt worden, erklärt der 20-Jährige, "es wird in jedem Fall spannend". Und auch ein Fest voller Emotionen.

Teilnehmer aus dem Iran durften nicht ausreisen

Eine Fangruppe aus Südafrika stimmt für ihren Teilnehmer in der Pause spontan ein A-cappella-Lied an. Reihum wird geklatscht. Bei den Elektrotechnikern steht eine Gruppe junger Männer gespannt vor der Arbeitskoje des Schweizers. Sie kommen aus Eschenbach im Kanton St. Gallen und sind für einen Tag nach Salzburg gereist, um ihrem Arbeitskollegen, der bei den WorldSkills am Start ist, live die Daumen zu drücken. Nicht anreisen können dagegen die beiden Teilnehmer aus dem Iran. Sie erhielten kurzfristig keine Ausreisegenehmigung. Man wollte wohl weitere Proteste verhindern. Vor wenigen Wochen hatte die iranische Goldschmiedin bei den Bewerben in der Schweiz ihre Goldmedaille zurückgegeben. Sie wolle damit ihr Land nicht stolz machen, erklärte sie.

Junge Dänin als allererste Frau bei den Maurern am Start

Eine kleine Sensation gibt es bei den Maurern (Hochbau): Mit der 19-jährigen Dänin Gry Astrup ist das allererste Mal eine Frau im Bewerb der Maurer am Start. Vater Kaj Astrup schaut am Donnerstag - nervös und etwas abseits stehend - seiner Tochter zu. Sie sei die vierte Generation im Familienbetrieb, erklärt er, und sie habe aus eigener Überzeugung das Handwerk gewählt. "Ich bin mittlerweile überzeugt, dass Frauen die besseren Maurer sind", erklärt der Däne, "sie arbeiten genauer und schauen auf jedes Detail." Zu Gast in Salzburg war der dänische Handwerker mit seiner Familie übrigens schon zwei Mal - zum Skiurlaub, "immer in Lofer". Zwischen Weihnachten und Neujahr kommen die Astrups heuer wieder - vielleicht kann Lofer dann eine Maurerweltmeisterin begrüßen. Auch Deutschland hat mit Jule Janson ein starke Frau bei den Betonbauern dabei. Für Österreich schaffte bereits Steinmetzin Anna Karina Feldbauer aus Oberösterreich eine Sensation. Sie kürte sich bei den Bewerben in Bordeaux zur Weltmeisterin.

Russland ist suspendiert - EuroSkills 2023 in Danzig statt St. Petersburg

Die 1950 gegründeten WorldSkills fanden in Österreich bisher erst ein Mal statt: 1983 in Linz - damals mit bescheidenen 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Heute sind die Berufsweltmeisterschaften ein Megaevent. Zuletzt zählte man im russischen Kazan 1600 junge Topfachkräfte aus aller Welt. Dass in Salzburg nur rund 100 Teilnehmer in sieben Berufen dabei sind, hat damit zu tun, dass die WorldSkills-Bewerbe heuer aufgeteilt auf 15 Länder über die Bühne gehen. Grund dafür ist die im Mai erfolgte kurzfristige Absage von Schanghai, dem eigentlich schon längst fixierten Austragungsort. China blieb lieber seiner restriktiven Covidpolitik treu. Wenigstens aber entsendet es Teilnehmer. Anders Russland: Zuletzt noch Austragungsort, ist Putins Reich nun wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine von den WorldSkills suspendiert. Abgeben musste man auch die EuroSkills: St. Petersburg hatte für 2023 bereits die fixe Zusage für die Berufseuropameisterschaften. Jetzt finden sie in Danzig in Polen statt. Die nächsten WorldSkills 2024 finden dann in Lyon in Frankreich statt.