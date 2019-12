Wortmarken: Kontroverse um "Tiroler Madl" und Co.

Weil ein in Kitzbühel ansässiges Unternehmen, das von Deutschen geführt wird, rund 70 Wortmarken u.a. mit Kitzbühel- bzw. Tirolbezug beim Patentamt anmelden will, ist in Tirol eine Kontroverse darüber ausgebrochen. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser wollen sich nun dagegen wehren, teilte das Land in einer Aussendung am Donnerstag mit.

SN/APA (EXPA)/EXPA/JOHANN GRODER Günther Platter befürchtet "Massenausverkauf unserer Heimat"