Zahl der Schlachtungen leicht rückläufig - Plus bei Ziegen

Die Zahl der Schlachtungen war im Vorjahr in fast allen Tierkategorien rückläufig, ein deutliches Plus (auf geringem Niveau) gab es bei Ziegen. So sank laut Statistik Austria die Anzahl der Schlachtungen bei Schweinen im Vergleich zum Jahr 2016 auf 5,1 Mio. Stück (minus 1,4 Prozent) und bei Rindern auf 622.000 Stück (minus 0,7 Prozent).

SN/APA (dpa)/Ronald Wittek Schweinehälften in Massenschlachtungsbetrieb