Zahl der Übernachtungen in der EU 2019 gestiegen

Die Zahl der Übernachtungen in der EU ist voriges Jahr auf 3,2 Milliarden gestiegen. Es gab um 2,4 Prozent mehr Nächtigungen als 2018, so Eurostat am Freitag auf Basis einer vorläufigen Schätzung. Nach Staaten gab es die meisten Übernachtungen neuerlich in Spanien (469 Mio., +0,5 Prozent), gefolgt von Frankreich (446 Mio., +0,8 Prozent) und Deutschland (436 Mio., +4, Prozent).

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Urlaub in Europa steht hoch im Kurs