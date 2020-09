Zahl doch, was du willst — wenn Kunden den Preis bestimmen

Hotel, Museum, Lokal: In der Krise überlassen mehr Unternehmen Kunden die Preisbildung.

Wer sich an einem Wochenende im Sommer im Bassena-Hotel beim Wiener Prater einquartierte, konnte den Zimmerpreis selbst wählen. "Pay as you wish" heißt das Modell, mit dem das neue Hotel warb. Das Resümee: "Wir haben positive Erfahrungen gemacht", sagt Sprecher Mohamed Thaler-Youssef. Die Gäste hätten die Aktion gut angenommen, rund 100 nahmen das Angebot im Juli in Anspruch. Null Euro zahlte niemand: Im Durchschnitt lag der Preis bei 60 pro Nacht. Der niedrigste bezahlte Preis betrug 15 Euro, der höchste ...