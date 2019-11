Zanoni will trotz fehlender Pokercasino-Lizenz weitermachen

Der Pokercasino-Betreiber Peter Zanoni will seine österreichweit 12 Concord Card Casinos und das Montesino-Casino in Wien-Simmering trotz per Jahresende auslaufender Konzession im nächsten Jahr weiterbetreiben. Man werde auch am 1. Jänner 2020 offenhalten, kündigte Zanoni am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien an.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Poker gilt erst seit wenigen Jahren als Glücksspiel