Masseverwalter will vor Verkauf der Firma Absprung der Bauern verhindern.

Rund um die Firma Toni's Freilandeier, die im Dezember 2017 in Konkurs geschlittert war, ist nun eine seltsame Situation entstanden. Das steirische Unternehmen mit Sitz in Glein bei Knittelfeld, eine der bekanntesten selbstständigen Marken für frische Hühnereier in Österreich, soll Ende nächster Woche an den Meistbietenden verkauft werden. Dem Vernehmen nach werden mindestens 1,5 Millionen Euro dafür geboten.