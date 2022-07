Ziegel, Sand, Beton - Bauschutt wieder wie neu

In Himberg erhalten jährlich 400.000 Tonnen Schutt ein zweites Leben. Bald auch Mineralwolle?

Die größte Recyclinganlage Österreichs befindet sich in Himberg, eine halbe Autostunde südlich von Wien oder vier Schnellbahnstationen vom Wiener Hauptbahnhof entfernt. Auf annähernd 100.000 Quadratmetern Fläche wird hier Bauschutt getrennt, aufbereitet und wieder für ein neues Leben einsatzbereit gemacht.

Alle Arten von Bauschutt werden hier angeliefert und wieder in Baustoffe zurückverwandelt. "Wir verwerten Holz, Asphalt, Ziegel, Gips, Beton, Metalle und auch Mineralwolle", erzählt Zeljko Vocinkic, Porr-Manager und Recycling-Experte bei dem börsennotierten Baukonzern. "Ein so umfangreiches Recycling an einer ...