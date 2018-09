Ziel der Breitbandmilliarde "bei Weitem" noch nicht erreicht

Der Rechnungshof (RH) sieht in einer Zwischenbilanz zur Halbzeit der Breitbandmilliarde die Ziele "bei Weitem" noch nicht erreicht. In dem am Freitag veröffentlichten Bericht bemängeln die RH-Prüfer zudem "Koordinationsprobleme" mit den Bundesländern. Zugleich herrscht aber auch seitens der User eine "auffallend" geringen Nachfrage nach Internetanschlüssen mit hoher Bandbreite.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Peter Kneff 100 Mbit flächendeckend ist das Ziel