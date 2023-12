Zinsfantasien verhalfen Goldpreis zu Rekord

Eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell trieb den Goldpreis auf einen neuen Rekordstand. Durchbruch nach oben oder Eintagsfliege?

Händler wollten ihren Augen nicht trauen, als sie Montagfrüh auf den Goldpreis schauten. Er lag bei 2135,03 Dollar (1963 Euro) - ein neuer Höchststand, den die Feinunze (31,1 Gramm) Gold in den Nachtstunden europäischer Zeit erreichte. Damit war der bisherige Höchststand beim Goldpreis vom Sommer 2020, am Höhepunkt der Coronakrise, klar übertroffen. Der Preisanstieg kam auch für erfahrene Marktbeobachter überraschend. Der Anstieg war auch nicht von Dauer, am Montagabend notierte die Feinunze in London bei 2027 Dollar, um 4,3 Prozent unter dem Freitagskurs.

Als wichtigster Grund für den kurzen Gold-Höhenflug gilt eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, der am Freitag ein Ende der Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt hatte. Zwar hatte Powell auch Bereitschaft signalisiert, bei Bedarf die Zinsen noch einmal anzuheben. Doch mehr Gehör im Markt fand die Passage, in der er die US-Geldpolitik als "schon recht restriktiv" bezeichnete. Für den Markt war das ein Signal, dass es tendenziell mit den Leitzinsen wieder nach unten gehen sollte - in den USA und wohl auch in Europa.

Das deckt sich mit Erwartungen, dass die Fed die Leitzinsen bis Mitte 2024 um 50 Basispunkte senken dürfte. Nicht alle teilen diese Einschätzung. Dazu gehört Carsten Fritsch von der deutschen Commerzbank. "Wir gehen nicht davon aus, dass die Notenbanken so früh die Zinsen senken werden." Nachhaltig steigen dürfte der Goldpreis demnach erst im zweiten Halbjahr 2024 - da erwartet die Commerzbank Zinssenkungen. Ende 2024 sieht Fritsch den Goldpreis bei 2100 Dollar - noch unter dem Höchststand von Montagfrüh.

Zwischen der jahrhundertealten Krisenanlageform Gold und den Leitzinsen besteht ein Zusammenhang. Je höher die Zinsen, desto interessanter ist eine Anlage in fixverzinste Anlageformen wie Anleihen, die garantierte Erträge abwerfen. Und je tiefer die Zinsen, desto potenziell interessanter wird als Alternative Gold, das ja keine laufenden Erträge abwirft.

Außer der Zinsfantasie profitierte der Goldpreis zuletzt noch von anderen Faktoren. Traditionell gilt es als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten - zu denen die Kriege im Nahen Osten, in der Ukraine und eine politische Blockbildung beitragen. Zusätzlich lässt die schwächelnde Wirtschaft in vielen Ländern Rezessionsängste aufkommen. Dazu kommt eine anhaltend starke Nachfrage von Zentralbanken. Laut World Gold Council haben Notenbanken heuer bisher 800 Tonnen Gold aufgekauft, um 14 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs.

Eine Rolle spielt der zuletzt schwächere Dollarkurs. Weil Gold vor allem in Dollar gehandelt wird, wird der Kauf außerhalb des Dollarraums damit rechnerisch günstiger. Das heizt die Nachfrage an, wodurch dann der Preis steigt. Doch Gold hat heuer "in allen Währung gut performt", sagt Goldexperte Ronald Stöferle. Im japanischen Yen (+27 Prozent) und im chinesischen Yuan (+16) waren die Anstiege noch höher als im Euro (+13) und im Dollar (+10,5 Prozent). Er rechnet mit weiteren Allzeithochs in den nächsten Monaten, denn "die Inflation kommt zurück und die Rezessionswolken werden dunkler".

Weniger euphorisch ist Fondsmanager Alexander Toth von Raiffeisen Capital Management (RCM). "Der Goldpreis ist schon sehr gut gelaufen, wenn man bedenkt, dass es eigentlich Gegenwind von der Zinsentwicklung gab."