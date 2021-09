Zoll fertigte im Halbjahr mehr ab und nahm mehr Steuern ein

Die Zahl der Zollabfertigungen in Österreich ist im ersten Halbjahr 2021 deutlich angestiegen. Rund 2,9 Mio. Anmeldungen wurden allein im Güterverkehr abgefertigt, das waren um 43 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit. Die Einnahmen aus Verbrauchssteuern lagen bei 2,79 Mrd. Euro (Halbjahr 2020: 2,72 Mrd. Euro).

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Der Reiseverkehr blieb wegen der Coronakrise weiter gehemmt

Den größten Anteil an den Verbrauchssteuern machten Mineralölsteuern mit 1,66 Mrd. Euro aus. Einnahmen aus der Tabaksteuer lagen bei 993,7 Mio. Euro, was einem Plus von 5,6 Prozent zum Halbjahr des Vorjahres entspricht. Die Coronakrise habe zu einem deutlichen Rückgang der nach Österreich geschmuggelten sowie legal eingeführten Zigaretten geführt, hieß es aus dem Ministerium. Weitere 59,7 Millionen Euro wurden aus der Alkoholsteuer sowie 84,8 Millionen Euro aus der Biersteuer lukriert. Insgesamt verzeichnete der Zoll in den ersten sechs Monaten 173.000 Einsätze und Kontrollen. Die Betriebsprüfer schlossen 360 Prüfungen ab und erwirtschafteten so ein Mehrergebnis von 7,78 Millionen Euro. Im Reiseverkehr sei wegen der Einschränkungen durch die Pandemie weiterhin ein Rückgang zu sehen. Im Halbjahr wurden 5,46 Millionen Reisende auf den Flughäfen und Außengrenzen verzeichnet und 55.470 Anträge auf Mehrwertsteuer-Rückerstattung bearbeitet. Im ersten Halbjahr 2020 waren es noch knapp 10 Millionen Reisende. Darüber hinaus wurden 596.741 Euro an Barmittel als nicht deklariert festgestellt und 28 Finanzstrafverfahren eingeleitet. In der Vorjahresperiode lag der Wert bei 283.966 Euro und acht resultierenden Verfahren. Für Reisende besteht eine Anmeldepflicht beim Zoll, sobald man Bargeldmittel von 10.000 Euro oder mehr in die EU ein- bzw. aus der EU ausführen möchte.