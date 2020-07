Zoll prüft verstärkt Pakete aus Drittstaaten

Derzeit fällt für Pakete aus Drittstaaten wie China oder Russland erst dann eine Umsatzsteuer an, wenn der Warenwert 22 Euro übersteigt. Heimische Händler kritisieren schon lange Falschdeklarationen, um die Umsatzsteuer zu umgehen. Ab 1. Juli 2021 fällt laut einer EU-Richtlinie diese Steuerfreigrenze. Bis dorthin will der Zoll verstärkt Pakete aus Drittstaaten prüfen, so das Finanzministerium.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Importe von Kleinsendungen sollen strenger kontrolliert werden