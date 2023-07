Wir leben in verrückten Zeiten und sie zeitigen verrückte Phänomene. Hohe Preise führen zu schwächerer Nachfrage, sollte man meinen. Doch in Österreich stiegen die Konsumausgaben im vorigen Spätherbst selbst inflationsbereinigt weiter an. Die Teuerung setzt zwar vielen Haushalten heftig zu. ...