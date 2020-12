"Zu Menstruieren ist kein Luxus": Tamponsteuer wird halbiert

Die Umsatzsteuer auf Damenhygiene-Artikel wird von 20 auf zehn Prozent halbiert.

Binden, Tampons, Slipeinlagen oder Menstruationstassen kosten jede Frau in Österreich über den Lebenszyklus gerechnet bis zu 3500 Euro, zeigen Berechnungen des IHS. Das soll nun etwas weniger werden: Die Umsatzsteuer auf Damenhygiene-Artikel wird mit 2021 von 20 auf 10 Prozent gesenkt. Der ermäßigte Steuersatz wird am Donnerstag im Nationalrat beschlossen. "Zu Menstruieren ist kein Luxus", erklärte die Grüne Klubobfrau Sigi Maurer. Wichtig sei, dass die Steuersenkung von Herstellern an Mädchen und Frauen weitergegeben wird, mahnte Frauenministerin Susanne Raab. "Und nicht die Produkte teurer werden." Die Senkung war bereits lange gefordert worden.

Keine Steuern oder Gratis-Produkte: Ein Blick in andere Länder

In vielen Ländern gilt bereits ein ermäßigter Steuersatz auf Damenhygiene-Produkte. In Irland, Australien oder Kanada werden Tampons und Co. gar nicht besteuert. Schottland hat indes vor Kurzem als erstes Land der Welt für einen freien Zugang zu Menstruationsprodukten gestimmt. Das am Dienstag im November einstimmig im Parlament in Edinburgh beschlossene Gesetz macht die kostenlose Bereitstellung von Hygieneartikeln für Frauen in öffentlichen Gebäuden verpflichtend.

Quelle: SN