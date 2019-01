Zu viel des Guten für den Tourismus

Die weiße Pracht ist in vielen Tourismusorten zur Last geworden: Die kurzfristigen Buchungen sind eingebrochen, Hoteliers verlieren massiv an Umsatz und auch Gäste zahlen drauf.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Nicht nur Obertauern war zuletzt nicht erreichbar. „Wirtschaftlich ist das ein Desaster“, sagt Salzburgs ÖHV-Chef Walter Veit.